Due giovani per la nuova Casertana

Mentre si aspetta di sapere se la gara di domenica contro il Nola, verrà giocata oppure rinviata per dare modo alla Casertana di recuperare la condizione. La società rosso blu in questi minuti ha ufficializzato due nuovi acquisti. Due calciatori molto giovani che potranno dare una mano alla causa rosso blu. Il primo e Nicolò Monti classe 2001, per lui nella passata stagione oltre 20 presenze con il Fano in lega pro. Un po’ più giovane invece Paolo Capitano classe 2004, per lui nella passata stagione avventura sempre in serie d con il Ragusa.

Questo il comunicato della Casertana:

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato i calciatori Niccolò Monti e Paolo Capitano.

–Niccolò Monti,difensore laterale sinistro classe 2001, nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze con il Fano in serie C. Cresciuto nel Parma, con cui ha disputato due campionato con la formazioni Allievi, è poi passato in prestito alla Recanatese (serie D) con la cui maglia è sceso in campo 51 volte.

–Paolo Capitano, difensore laterale destro classe 2004, cresciuto nel Trapani con cui ha disputato campionati Under 15, Under 16 e Under 17, la scorsa stagione ha militato in D con la maglia del Marina di Ragusa.