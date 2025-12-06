Eccellenza Campana, Arkipiú conquista i “Le Fonti Awards”

Giovedì 4 dicembre, si è tenuto presso Palazzo della Borsa a Milano “Le Fonti Awards”, il prestigioso evento dedicato alle eccellenze del mondo delle imprese e delle professioni.

Durante il Gran galà 2025 premiata tra le eccellenza italiane e internazionali, Arkipiú, società di Carinaro attiva da oltre 30 anni nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare. La General Contractor casertana è stata riconosciuta “Eccellenza dell’anno per la Sostenibilità, lo Sviluppo di progetti innovati, la rigenerazione urbana, la progettazione responsabile e l’adozione di modelli ESG-driven orientati al lungo termine.”

Arkipiú si è confermata così un punto di riferimento nel panorama della progettazione, grazie a un modello fondato su innovazione, trasparenza e qualità del servizio.

A ritirare il premio, a nome di tutto il team, l’amministratore Giuseppe D’Onofrio, che a margine della kermesse ha dichiarato: “Questo traguardo rappresenta non solo un attestato di qualità, ma anche una conferma della nostra visione: sviluppare asset immobiliari capaci di generare impatto positivo per comunità, territori e stakeholder, integrando innovazione, efficienza energetica e governance trasparente. Un riconoscimento che condividiamo con partner e clienti, perché è grazie alla collaborazione e alla nostra cultura del ‘continuous improvement’ che possiamo continuare a trasformare idee in progetti sostenibili e valore reale.”