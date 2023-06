E’ morto Silvio Berlusconi , la notizia ha fatto immediatamente il giro del web . Berlusconi aveva 86 anni ed era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove , nella mattinata di oggi , lunedi 12 giugno il suo cuore ha smesso di battere.

All’ ospedale sono immediatamente accorsi i figli e il fratello dopo il precipitare della situazione medica. Berlusconi è stato Tre volte premier, fondatore di Forza Italia e di un impero televisivo che aveva plasmato l’immaginario nazionale per oltre un ventennio ultimi 5o anni non c’è stato un giorno in cui il suo nome non sia stato evocato, in tv, sui giornali, in Parlamento, nei bar, allo stadio; “il Berlusca” ha spaccato l’opinione pubblica come una mela. Impresario edile, ty con televisivo, presidente del Milan e poi del Monza, fondatore di un partito chiamato Forza Italia, tre volte premier, imputato in processi clamorosi. Tutto in lui è stato eccessivo, figlio di una dismisura. A un certo punto la sua popolarità è stata tale da essere identificato, nel mondo, con l’italiano tout court.