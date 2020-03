Emergenza Coronavirus, sindacato U.S.M.I.A. avvia raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana

NAPOLI – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa riguardante la raccolta fondi promossa dal

sindacato U.S.M.I.A. a favore della Croce Rossa Italiana: “Nella giornata di sabato 21 marzo 2020, l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (U.S.M.I.A.) ha avviato una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa è stata resa nota tramite il comunicato stampa ufficiale che segue a firma del segretario generale, Leonardo Nitti.

“In qualità di Segretario Generale e a nome di tutti i nostri soci dell’Associazione professionale a carattere sindacale denominata USMIA (Unione Sindacale Militare Interforze Associati), abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana, affinché, in questo periodo difficile, si possa contribuire all’acquisto di attrezzature sanitarie necessarie per affrontare l’epidemia. Usmia, in questo momento di allerta nazionale a causa dell’epidemia di coronavirus, unisce le forze per sostenere la Croce Rossa Italiana e il costante impegno delle sue migliaia di volontari e operatori nell’emergenza in corso.

La Croce Rossa Italiana è attiva in prima linea fin dall’inizio dell’allerta Covid-19 con molteplici ruoli, tra cui soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo, screening e sta svolgendo molte altre attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese. In collaborazione con il Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa. Oltre all’attività di emergenza, però Croce Rossa continua a stare accanto alle persone più vulnerabili che sono in casa. Inaugurando il tempo della gentilezza, la CRI ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

Per contribuire a sostenere la Croce Rossa Italiana, USMIA ha lanciato una raccolta fondi tramite il social Facebook. Potrai donare collegandoti alla pagina al seguente link https://www.facebook.com/donate/645155419661633/ oppure utilizzando un Bonifico Bancario IBAN IT 59 M 08327 03240 000000010004, BIC ROMAITRR presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Filiale Ponte Galeria intestato ad Associazione delle Croce Rossa Italia. Specificare nella causale ‘RACCOLTA FONDI USMIA’. E’ possibile effettuare il pagamento anche tramite PayPal, Carta di Credito al seguente link https://donazioni.cri.it/donazioni/dona-per-emergenza-coronavirus”.