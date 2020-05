Emergono nuovi dettagli sull’incendio a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Emergono nuovi dettagli sulla vicenda dei due coniugi che hanno incendiato i rifiuti. Ricostruendo l’accaduto, i coniugi, titolari di un’azienda agricola a Maiano. frazione di Sessa Aurunca, hanno bruciato, in un terreno adiacente alla loro proprietà agricola, rifiuti di natura speciale. Dopo aver raccolto tutti i rifiuti in un singolo punto, hanno appiccato il fuoco. Sfortunatamente per loro, le fiamme non sono state controllate e hanno distrutto la zona adiacente. L’area interessata dall’incendio è stata posta sotto sequestro in attesa di disposizioni della Procura si Santa Maria Capua Vetere.