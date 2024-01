Sabato 20 gennaio 2024 il gruppo CORDE OBLIQUE si esibirà al Lizard Club di Caserta, alle ore 22:00. Noi di Belvedere News abbiamo intervistato Riccardo Prencipe, chitarrista e autore di testi e musica della band, per scoprire ancora di più le curiosità che ci nasconde il gruppo.

Apprezzato maggiormente in Cina e Germania, Corde Oblique conta ben sette album, ma come nasce Corde Oblique?

<<Il progetto nasce nel 2005, dopo aver pubblicato già due album con la mia precedente band, I Lupercalia. Negli anni 90 facevamo musica neogotica, truccati e travestiti di nero, suonavano in club alternativi olandesi e italiani (che ancora esistevano). Dopo qualche anno sentivo il desiderio di intraprendere una direzione più aperta, e decisi di iniziare un mio progetto solista a cui diedi il nome delle corde della mia chitarra: Le corde oblique>>.

Che tipo di musica fate?

<<Avendo pubblicato otto dischi è difficile dirlo, in quanto il genere è molto cambiato. In principio musica acustica e molto eterea, con violini, voci femminili. Ora ci stiamo spingendo anche in direzioni rock, progressive e metal>>

Quanto la vostra visibilità sui social vi ha aiutato nella crescita del pubblico?

<<Utilizzo i social da sempre. Iniziai ai tempi di myspace. Credo sia importante imparare a fare qualcosa per poi promuoverlo sui social; il problema è che oggi in moti promuovono aria fritta e a tanti piace pure!>>

La musica e l’arte sono davvero il connubio perfetto nella vita di un uomo?

<<Per quanto mi riguarda sì, nel senso che in queste due forme d’espressione trovo piena felicità e appagamento. La creatività salva il mondo e educa alla bellezza, al saper vivere. Ameno questo è ciò che ci si auspica.>>

Cosa volete trasmettere attraverso la vostra musica?

<<Recuperare e provare a trasmettere l’amore verso l’antico, verso le nostre radici culturali e verso le nostre tradizioni. Proviamo a ricordare l’aspetto seducente della cultura. Proviamo a erotizzare la cultura.>>

Mentre fate musica è più lo sfogo o la passione che prende piede?

<<Esiste un aspetto di pancia e un aspetto mentale. Un piacere dionisiaco e uno apollineo. Provare ad allinearli e a darli mescolare è il nostro sogno da sempre.>>

Parlaci del concerto di sabato, e inoltre hai qualche novità? Un accenno del nuovo album?

<<Apriremo il concerto dei nostri amici e colleghi Spiritual Front di Roma al Lizard. Suoneremo sia alcuni nostri brani storici che alcuni inediti. Stiamo lavorando al nostro nuovo album che contiamo di far uscire in primavera e lo presenteremo in due concerti in Germania. Le novità sono tantissime ma una cosa che piace tantissimo ai corde Oblique è proprio l’effetto a sorpresa.>>

I corde oblique calcheranno il palco insieme ai Spiritual Front, unica band italiana invitata allo show televiso Rockpalast, leggendaria trasmissione musicale che ha visto sul suo palco band come The Smiths, Oasis, Faith No More, Maximo Park.

Per questa speciale occasione, la band romana metterà in scena il suo personale tributo ai padri fondatori del post punk britannico: The Smiths.