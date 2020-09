Evacuo:” In due settimane abbiamo fatto un solo allenamento”

Domenica parte finalmente il campionato di Serie C. La Casertana dovrà andare a fare visita al Trapani, una gara sulla carta molto complicato. Intanto però, da Trapani non arrivano belle notizie, il bomber della squadra siciliana Evacuo, in un intervista ha dichiarato hai colleghi di Trapani granata, che la squadra in due settimane si è allenata appena una volta.

Queste le parole di Evacuo:”Questa è l’ennesima dimostrazione che la società non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi, sanitari ed organizzativi,perché mancano delle figure essenziali. Noi vorremmo poterci allenare, ma dal 3 settembre siamo impossibilitati a farlo. La squadra è qui ed è al completo, la società, invece, in 16 giorni è riuscita ad organizzare un solo allenamento collettivo, ieri mattina, agli ordini di mister Di Donato”.