Evento culturale “Dante in cattedrale” a Casertavecchia: ecco tutte le date

S’intitola “Quand’io sentì di prima l’aere tosco” il ciclo di incontri dedicato alla declamazione di alcuni canti della commedia dantesca organizzato dall’Assessora del Comune di Caserta Lucia Monaco nella città di Caserta.

Gli appuntamenti, svolti nello suggestivo scenario della cattedrale di Casertavecchia, sono previsti alle ore 19 e sono così organizzati:

il primo giorno, 21 Maggio, dopo l’introduzione a cura di don Nicola Buffolano, sarà declamato il Canto I dell’Inferno da Massimo Santoro;

il relatore sarà presente anche nel secondo incontro che si terrà l’11 Giugno dove interverrà sul Canto XXXIII del Paradiso;

L’ultimo step, datato 18 Giugno, vedrà la presenza di Ciro Perna con un focus incentrato sulla letteratura dantesca come si evince dal titolo del suo discorso: “Aspirare ad virtutes” la prassi secolare della Lectura Dantis” accompagnato dall’intervento musicale di Marco Rozza.

L’evento, in presenza, è a numero chiuso: si invitano, pertanto gli interessati a procedere alle prenotazioni tramite email con nominativo all’indirizzo: [email protected]

Coloro che non potranno presenziare avranno la possibilità di assistere alla giornate culturali sulla pagina facebook “Patto per la lettura della Città di Caserta” dove saranno trasmessi in diretta gli incontri.