Piano caldo il comune scende in campo per attività ricreative destinate agli over 65.

Il Comune di Marcianise scende in campo per tutelare la popolazione più anziana in vista delle imminenti ondate di calore estive. L’Assessorato alle Politiche sociali ha infatti pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti del Terzo Settore intenzionati a realizzare attività ricreative destinate ai cittadini over 65.

L’iniziativa, nata in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21 luglio 2026, si inserisce nel più ampio “Piano Caldo” cittadino. L’obiettivo principale è contrastare la solitudine, favorire la socializzazione e offrire momenti di svago in spazi sicuri e freschi durante il mese più torrido dell’anno. Il progetto prevede lo svolgimento delle attività dal 3 al 28 agosto 2026, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, esclusivamente nella fascia pomeridiana dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Per garantire il massimo comfort dei partecipanti, i laboratori e i momenti di intrattenimento si terranno in locali completamente climatizzati presso il Palazzo della Cultura e la Biblioteca comunale. Il servizio si attiverà al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti. Il bando è rivolto a: Associazioni, Cooperative, Enti per il tempo libero e Organizzazioni del Terzo Settore. I soggetti proponenti dovranno occuparsi dell’intera gestione progettuale, amministrativa e organizzativa. Tra i requisiti richiesti figurano il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 2016/679), l’integrazione di persone non autosufficienti (se accompagnate), la pulizia e il riordino dei locali, nonché lo smaltimento dei rifiuti prodotti. L’Amministrazione Comunale sosterrà i progetti selezionati offrendo il proprio patrocinio e concedendo l’uso gratuito delle strutture negli orari concordati. Inoltre, l’Ente riconoscerà un rimborso spese per i materiali utilizzati nell’organizzazione, nei limiti del budget disponibile. Le associazioni interessate dovranno inviare la propria candidatura allegando il modulo di partecipazione, il progetto organizzativo e la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La documentazione va presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata tramite PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.marcianise.ce.it. Il termine ultimo e perentorio per la consegna è fissato per le ore 16:00 del 30 luglio 2026. Per ulteriori informazioni, il procedimento è coordinato dalla Responsabile dei Servizi Sociali, la dott.ssa Franca Nubifero.