Cervino. Ieri pomeriggio, 21 giugno, Casa della Vigna ha ospitato “Evo Experience Day 1”, dedicato all’oleo turismo.

L’evento, curato e presentato dal giornalista Domenico Letizia, ha visto come ospiti il Sindaco di Cervino, Giuseppe Vinciguerra, il padrone di casa Giuseppe Piscitelli per Casa della Vigna e l’Associazione #farebene APS, l’Assessore alle Attività Produttive Lena Licciardiello di Gricignano D’Aversa, Margherita Rizzuto, esperta di turismo rurale e coordinatrice del gruppo interassessoriale “Percorsi agroalimentari ed enoturistici” dell’Assistenza Tecnica della Regione Campania, l’agronomo Mario Sanza, Onofrio Verdicchio, giovane imprenditore del Pastificio Fratelli Carosone e Gennaro Scognamiglio, Presidente Nazionale UNCI Agroalimentare.

I relatori hanno esposto le difficoltà e le prospettive presenti nel settore: molto interessanti e affascinanti queste ultime. Le parole ricorrenti dei vari interventi sono state “cooperazione”, “conoscenza”, “fare rete”, “formazione” e “approfondimento”.

In particolare, Rizzuto ha spiegato la legge sull’enoturismo del 7 maggio 2024 e su come questo settore possa costituire un vero e proprio volano economico per la realtà suessolana e non solo, auspicando incontro e cooperazione tra le varie realtà territoriali locali: agricoltori, imprenditori e professionisti vari. Come aveva detto Licciardiello durante il suo intervento, c’è bisogno infatti di varie figure: la stampa, ad esempio, è un importante strumento di conoscenza e diffusione di realtà che, altrimenti, resterebbero sconosciute ai più.

La Campania può offrire turismo rurale, agricolo, esperienzale, educativo ed è giusto valorizzare le realtà locali e saper incentivare l’accesso ai fondi.

La serata è poi proseguita con piatti cucinati e venduti in loco, conditi con l’ottimo olio locale e a chilometro zero, con le note di appassionati e cultori di musica Jazz.