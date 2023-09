“Fabbriche, arti e mestieri” anteprima della terza edizione dell’«Ultimo Ballo in Maschera»

Quale assaggio della nuova ricca programmazione si terrà domenica 17 settembre 2023 un evento di anteprima della rassegna. L’appuntamento è presso il chiostro della Basilica di Maria SS. Assunta di Santa Maria a Vico in Piazza Aragona dalle ore 18.00. Per l’occasione si terrà la presentazione del libro “Fabbriche, arti e mestieri nel Regno delle Due Sicilie e nell’antica terra di lavoro” di Mariella Giaquinto e Mauro Giaquinto edito nel 2023 per conto di Giuseppe Vozza Editore. L’appuntamento prevede i saluti istituzionali di Andrea Pirozzi – sindaco di Santa Maria a Vico, di Gigi Bove – consigliere Comune di Maddaloni e gli interventi di Mariella Giaquinto – autrice, Mauro Giaquinto – autore, Giuseppe Vozza – editore. La moderazione della serata sarà affidata a Rosa Fiorillo – storico dell’Arte. Ci saranno dei momenti di animazione culturale a cura di Anna Rotaniello – flauto traverso e la presentazione di opere pittoriche a cura di Daniela Colonna e di Michail Benois Letizià – (Ideatore e Direttore Artistico della Rassegna).

L’evento è promossa da: UNAC Unione Nazionale Arma Carabinieri – segreteria Regione Campania– cav. Gaetano Letizia presidente

Associazione Culturale LA VOCE DEI GIOVANI– Alfonso Russo presidente

Per tutti gli altri aggiornamenti e contributi si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail aultimoballoinmaschera@gmail.com.