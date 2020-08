Ferdinando ,39 anni, muore sul posto di lavoro schiacciato da un macchinario

Capua. Nella mattinata di oggi , venerdi7 luglio,un uomo di 39 anni è morto schiacciato da una macchina operatrice mentre stava lavorando. Si chiamava Ferdinando Brunetti originario di Capua e residente a Bellona , l’ uomo aveva iniziato da poco il suo turno di lavoro quando , per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto schiacciato da un macchinario.

A nulla è servita la corsa all’ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta il cuore di Ferdinando non ha retto . Un vuoto incolmabile , una tragedia indescrivibile ,come indescrivibile è l’enorme dolore che improvvisamente ha colpito i familiari, gli amici e i colleghi del giovane Ferdinando.

Ferdinando, appassionato di musica (suonava il basso), lascia moglie e un figlio piccolo.