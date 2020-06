Festa 2 Giugno a Cesa e premiazione “Buon Compleanno Repubblica”

CESA – Sebbene in forma ridotta domenica, 2 giugno 2020, sarà celebrata, a livello locale, la manifestazione del 2 giugno in occasione della 74esima Festa della Repubblica.

“Sarà” – spiega il sindaco Enzo Guida – “una iniziativa tenuta in maniera ridotta e contenuta, assicurando il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di Covid-19. Per questa ragione abbiamo deciso di limitare la partecipazione all’evento, che si terrà in Piazza De Gasperi, a partire dalle ore 10.30, rispettando il distanziamento sociale”.

Il programma prevede alle ore 10.30 la deposizione di una corona di fiori al Monumento dei Caduti, un breve saluto del Sindaco e del Presidente della locale Associazione Nazionale Reduci e Combattenti Francesco Marino, proseguendo, poi, con la premiazione dei 3 vincitori del concorso Buon Compleanno Repubblica.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook della pagina ufficiale del Comune di Cesa.