Flash mob in piazza. Domenica gli alunni della Brancaccio animeranno il centro cittadino.

Maddaloni- Domenica 22 gennaio, alle ore 18 in piazza della Vittoria a Maddaloni, davanti al Monumento ai Caduti, le allieve della scuola primaria Brancaccio daranno vita ad un simpatico flashmob.

Gli alunni dell’istituto, già noti in città per la loro suggestiva esibizione con il coro della scuola nella basilica minore del Corpus Domini, torneranno ad animare la città di Maddaloni con il ballo. L’esibizione si ispirerà ad uno degli attuali tormentoni che spopola sui social, in particolare su Tik Tok. La scuola insegna anche divertendo, sfruttando i nuovi linguaggi vicini ai più giovani: in questo modo si comunica con loro e si educa anche ad un corretto uso dei social media, oggi parte integrante della vita di tutti. A questo si unisce la volontà di vivere pienamente la propria città insieme, uscendo dall’ aula per mostrare il risultato delle attività che si svolgono quotidianamente a scuola, tra un problema di matematica e una canzona, tra una lettura e la realizzazione di un disegno.