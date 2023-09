Forte Terremoto a Napoli con epicentro ai Campi Flegrei

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli e provincia, Ischia compresa, alle 19,45, con epicentro localizzato ai Campi Flegrei, nei pressi di Agnano-Astroni, ad una profondità di 1,7 chilometri.

La scossa, rilevata anche dal sismografo di Campobasso, in Molise, è stata avvertita anche nei Paesi Vesuviani, come Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città della zona flegrea, come Pozzuoli, Quarto, e nell’area a nord di Napoli, come Villaricca, Mugnano e Marano. Attivi i vigili del fuoco.

La scossa è stata avvertita pesantemente a Napoli, dove la gente spaventata è scesa in strada