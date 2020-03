Forza Italia di San Nicola la Strada chiede la sospensione dei tributi locali causa Emergenza COVID-19

SAN NICOLA LA STRADA – Il Coordinatore cittadino di Forza Italia, Francesco BASILE, su proposta del Responsabile alla Trasparenza ed ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Corrado MANDATI, giovedì 19 marzo 2020, ha inviato al Sindaco di San Nicola la Strada Vito MAROTTA; all’Assessore alle Finanze, Enza PERNA; ed al Presidente della Commissione Garanzia e Controllo, Nicola D’ANDREA; una missiva avente per oggetto: “Richiesta di sospensione tributi locali per Emergenza COVID-19”.

Ecco, di seguito il testo della nota scritta: “Il coordinamento cittadino di Forza Italia San Nicola la Strada, nella persona del coordinatore cittadino Dr. Francesco Basile, su proposta del Dott. Corrado Mandati, Responsabile alla Trasparenza e ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell’intento di essere propositivi e collaborativi in un momento di grande emergenza;

vista l’Emergenza Coronavirus, che ha costretto l’Italia intera alla quarantena, costringendo molte attività alla sospensione dei lavori; visto il momento di grande difficoltà che stanno affrontando, perché costretti alla chiusura o ad interrompere la propria attività lavorativa, gli esercenti, piccoli imprenditori ed artigiani e le numerose persone appartenenti alla categoria delle Partita Iva; visto il DCM del 16 marzo 2020 denominato “Cura Italia”, che prevede misure a sostegno di Famiglie e Imprese;

premesso quanto sopra propone a codesta amministrazione, oltre a quanto già contenuto nel DCM del 16 marzo 2020 denominato “Cura Italia”, di valutare oltre alla sospensione dei tributi locali in prossima scadenza, iva inclusa, ove possibile il ricalcolo di quanto dovuto dai contribuenti autonomi (artigiani, Partite Iva ecc.) tenendo in debito conto il momento di inattività di quanti precedentemente citati.

Il provvedimento che si chiede di adottare, in linea con le direttive nazionali e regionali risulta, essere una misura a sostegno dei cittadini contribuenti che, non in possesso di reddito fisso, con grande spirito di sacrificio, stanno rispettando i dettami normativi prestando attenzione a non far propagare il COVID-19. F.to Coordinatore cittadino FI, Dr. Francesco Basile”.