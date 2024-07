FOTO. Vincenzo TRAMONTANO, commendatore della orden, ha rappresentato L’ITALIA in Spagna nel XXVIII capitolo generale

Maddaloni/Roma/Santiago de Compostela – Vincenzo Tramontano, Commendatore della Orden del Camino de Santiago per l’Italia, il 19, 20 e 21 luglio scorso si è recato a Santiago de Compostela al XXVIII Capitolo Generale per prendere parte alle fasi che si sono susseguite per la solenne cerimonia di investitura delle Dame e dei Cavalieri.

Da sei anni l’evento è anticipato dal congresso “Le rotte di pellegrinaggio come promotori del turismo globale”, a cui ha preso parte Vincenzo Tramontano con l’argomento

“Iniziative a Napoli, per rafforzare la promozione internazionale del Cammino in Italia”. Mentre le fasi per l’investitura dei novizi sono iniziate sabato 20: con il panuolo rosso,segno di promessa, e la SS Messa nel Convento di San Francesco.

Ha proseguito nel chiostro dell’hotel de Los Reyes, prima con l’esibizione di un gruppo musicale di muriachi, poi con il soprano Paola Sperberg, infine sono stati consegnati alcuni

riconoscimenti ad una rappresentanza della Policía Nacional spagnola.Successivamente alla presenza del Gran Mestre, del Cancelliere, di numerosi Consiglieri,Commendatori, Cavalieri e Dame provenienti da tutto il mondo, si è tenuta la cerimoniasolenne di investitura di 41 novizi tra Dame e Cavalieri nella suggestiva cornice del Hostal

de los Reyes Catòlicos, sede de la Orden del Camino de Santiago, da cui si gode laspettacolare vista della Basilica dell’Apostolo Santiago.

Con l’atto di investitura delle Dame e Cavalieri, con tanto di abito e decorazioni di gala, cappello e medaglia ad ognuno, che accompagnati dai padrini venivano presentati al GranMestre per la formula “In virtù della facoltà concessa ti nomino cavaliere dell’Orden de il

camino di Santiago”, a cui ha fatto seguito uno scrosciante applauso dei presenti, si è conclusa la fase piu importante del capitolo generale.Per l’Italia sono stati nominati Cirillo Barichello Antonello e Michael Cipriano, entrambi

hanno chiesto quale padrino Vincenzo Tramontano.

Con le nuove nomine dei Cavalieri e Dame, i provenienti della Orden si è allargato a 40 Paesi, rimarcando ancora una volta la sua “vocazione internazionale.

Appena il tempo di una breve pausa per le foto di rito che è iniziata la cena di gala nel Comed Real del Parador, durante la quale sono state consegnate le pergamene ufficiali di

nomina. Nell’occasione ogni nuovo investito ha avuto modo di manifestare le proprieemozioni per la nomina.

Le ultime fasi del Capitolo si sono susseguite domenica 21 nella suggestiva cittadina di Melide; con un evento liturgico nella Chiesa del Santo Espìritu, con il rito dell’alberello nelBosco del Pellegrino, convertito in un parco rematico e con il pranzo di saluto.