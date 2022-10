“Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”, sabato 29 ottobre laboratorio per tutta la famiglia con “Il Giardino in scatola”

Dopo i laboratori “Giochiamo con i sensi” e “Ritorno al giardino” sarà la volta – sabato 30 ottobre alle ore 10:30 – di “Il Giardino in scatola”, un nuovo appuntamento con i laboratori esperienziali per coinvolgere i più piccini nell’ambito della mostra “Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”.

Proseguono le attività per le famiglie nell’ambito di un progetto condiviso con la Direzione della Reggia di Caserta che ribadisce l’impegno di Opera Laboratori nella valorizzazione del patrimonio artistico museale, in particolare nei confronti delle famiglie e dei più piccoli.

Sulla suggestione delle belle opere in mostra, i partecipanti creeranno il loro “Giardino in scatola”, seguendo l’insegnamento del designer Bruno Munari.

Ci interrogheremo su cosa rappresenta per noi un giardino, quale aspetto potrebbe avere il nostro giardino ideale.

Dopo una breve visita alla mostra condotta da un operatore di Opera Laboratori ci sarà il laboratorio a cura di Sarah Galmuzzi, storica dell’arte, ideatrice del progetto “L’arte contemporanea raccontata ai bambini”.

Destinato ad un numero massimo di dieci partecipanti, la durata sarà di circa 2 ore.

La più comune scatola da scarpe ci offrirà l’opportunità di sperimentare il tatto, misurarci con l’equilibrio della composizione e naturalmente giocare con la fantasia.

Non solo rami, foglie e pietre: nel nostro giardino in scatola sarà divertente inserire elementi fantastici, impossibili, bizzarri, ripercorrendo le esperienze vissute in mostra.

L’ingresso alla mostra e al Parco e la partecipazione dei bambini alle iniziative sono gratuite, mentre l’adulto accompagnatore (che deve essere obbligatoriamente presente) e altri familiari che vorranno unirsi dovranno munirsi di biglietto d’ingresso € 18 (salvo riduzioni e gratuità come per legge), che consentirà loro anche la visita al Parco e agli Appartamenti Reali.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonica chiamando il numero 0823448084.

Si ricorda che sarà possibile visitare la mostra fino a lunedì 7 novembre​.