Fugge mentre è ai domiciliari e colpisce all’addome un carabiniere

MONDRAGONE – Convalidato l’arresto per l’uomo che, pochi giorni fa, mentre era sottoposto all’arresto domiciliare è uscito per comprare stupefacenti. Ripercorrendo brevemente l’accaduto B.B., 33enne di Cellole era uscito di casa per acquistare stupefacenti nei pressi del comune di Mondragone. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Baia Domizia e si sono precipitati sul luogo per arrestare B.B..

Il 33enne, a bordo del proprio motociclo, stava tornando da Mondragone quando è stato intercettato. Inutile la fuga dell’uomo in quanto le forze dell’ordine subito l’hanno raggiunto. In preda al panico e sentitosi sopraffatto, B.B. colpisce, con un colpo all’addome, un carabiniere che lo aveva bloccato. L’uomo è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.