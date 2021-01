Gennaro Bernardo nuovo priore di Casolla

Il nuovo priore dell’Arciconfraternita Maria SS. Addolorata di Casolla è il geom. Gennaro Bernardo. Succede a Luigi Gazzillo, che ha guidato l’antico sodalizio confraternale per ben due mandati. Infatti, si deve proprio all’ex-priore Luigi Gazzillo la rinascita dell’Arciconfraternita Maria SS. Addolorata che dopo averla rimessa in funzione, l’ha portata ad essere una delle più attive della Diocesi di Caserta.

Alle elezioni del nuovo seggio priorale si è arrivati dopo un fecondo e sentito cammino guidato dal padre spirituale don Nicola Lombardi, parroco del Mezzano, di Casolla e di Piedimonte di Casolla.

Le elezioni hanno visto eletto oltre Gennaro Bernardo a priore anche i seguenti fratelli: Luigi Gazzillo, vie-priore. Domenico Bocciero, cassiere, Carmine Papa, maestro dei novizi, Luisa Iannucci, addetta all’Addolorata, Michele Rosario Brignola, segretario.

Il nuovo priore Gennaro Bernardo ha così dichiarato: “Sono felice per la carica assunta, ma nello stesso tempo capisco che è un compito molto importante da assolvere. Proprio per questo ho convocato il nuovo seggio priorale la prossima settimana per elaborare il nuovo programma di attività che andranno svolte nel solco tracciato dall’amico Luigi Gazzillo e da tutti i confratelli e sotto la guida di don Nicola, nostro padre spirituale.”