Gennaro De Crescenzo: da Miss Europe Continental, a Malta per The Look of the Year

La musica di Gennaro De Crescenzo: Da Napoli, a Malta.

Una grande voce, un album dedicato a Napoli, come un inno di vita, che racchiude passione, amore e tante

melodie che fanno sognare, per l’artista di punta del panorama musicale partenopeo.

Un artista noto non solo per l’immenso cognome che porta ma che è riuscito ad imporsi con le proprie doti artistiche e con tanta tenacia a farsi apprezzare dal popolo partenopeo e non solo.

Dal Sanremo JokeBox nel 2018, il suo percorso canoro gradualmente ha raggiunto traguardi artistici eccezionali.

Gennaro De Crescenzo reduce dal successo al Teatro Salvo D’acquisto con lo spettacolo “Musica per

Napoli. Con l’album Donare è … amore”, del cantante partenopeo.

Un evento d’eccezione, un connubio di musica e solidarietà che ha riscosso un clamoroso successo, dove è riuscito a racchiudere generi diversi della tradizione musicale italiana.

La sua carriera sta riscontrando un grande successo in Campania e a livello internazionale, infatti vanta numerose esperienze importanti, tra cui il 23 novembre ha calcato il red carpet del Teatro Mediterraneo per la settima edizione di Miss Europe Continental, evento partenopeo tanto atteso dagli artisti, spettatori, invitati e stampa.

Il 7 Dicembre, l’artista De Crescenzo ha raggiunto Malta esibendosi per l’importante evento “The look of

the year”, presso Level 22 di Portomaso, il concorso internazionale per eccellenza che decreta personalità

famose del mondo dello spettacolo e della moda, trasmesso in onda su tre emittenti televisive di Malta e

Pechino.