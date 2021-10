Ghiaccio e Cola. Crociata Ugcons Caserta contro comportamenti poco corretti

Caserta-La notizia apparsa sulla stampa locale, relativa alla maggiorazione del prezzo di una bibita poichè richiesta senza ghiaccio, operata da un ristorante del centro, riapre un’atavica discussione sul cattivo comportamento di taluni esercizi commerciali. È quanto comunica la Ugcons Caserta per il tramite del responsabile di sportello Ing. Luca Tortora. Gli impianti premix e postmix installati presso bar, ristoranti e pizzerie servono a garantire il corretto approvvigionamento di bevande alcoliche ed analcoliche che risultano peraltro già refrigerate in virtù della tecnologia che sovrintende alla spillatura. “Un’eventuale aggiunta di ghiaccio, seppur minima” spiega Tortora “dovrebbe essere richiesta dell’ avventore e non imposta d’ufficio, figuriamoci poi se alla richiesta di non voler riceverla scaturisce un sovrapprezzo. Oltre che ledere gli interessi del consumatore, tale pratica è scoveniente per tutti poichè restituisce un cattivo ritorno d’immagine al turismo locale e un danno pubblicitario agli imbottigliatori”.

