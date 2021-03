Ghirelli scrive a tutti i presidenti di Lega Pro

Il presidente della Lega Pro tramite una lettera fatta arrivare a tutti i presidenti delle squadre di serie c, ha comunicato come molto probabilmente il campionato verrà slittato di almeno una settimana. Questa la lettera di Ghirelli:

“Cari Presidenti,

purtroppo la situazione emergenziale che continuiamo ad affrontare ha portato a dover rinviare altre gare e gli slot disponibili per i recuperi stanno divenendo insufficienti per terminare le stesse entro il termine stabilito della stagione regolare.

Durante il Consiglio Direttivo del prossimo 1 aprile, verrà discusso lo slittamento di almeno una settimana del termine della stagione. Qualora non vi siano ulteriori criticità da qui al primo aprile, la proposta che sottoporrò ai membri del Consiglio Direttivo sarà quella di far slittare il turno infrasettimanale del 14 aprile al 18 aprile, posticipando la penultima e l’ultima gara rispettivamente al 25 aprile e 2 maggio. Tale slittamento consentirà di recuperare due ulteriori slot disponibili per gli eventuali recuperi di gare rinviate.

Ho voluto sin da ora comunicarVi questo possibile scenario così da consentirVi di organizzare al meglio questo finale di stagione regolare. Resta comunque inteso che la delibera verrà assunta durante il Consiglio Direttivo del prossimo 1 aprile.

Un caro saluto.”

IL PRESIDENTE

(Francesco Ghirelli)