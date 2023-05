Giallo ma non troppo al teatro Parravano

Di Ilenia Liguori

Ieri sera al teatro comunale Parravano di Caserta è andato in scena lo spettacolo “ Giallo ma non troppo” una commedia ironica e leggera portata avanti in modo assolutamente brillante dagli attori della ActorArt Nicola D’Angelo, Flavia Castellano,Giuseppe di Donna, Valeria de Biasio e Paolo Nicolella diretti da Vittoria Sinagoga hanno utile l’utile al divertente devolvendo l’incasso della serata all’associazione Telethon.

La serata patrocinata moralmente dal comune di Caserta e dall’associazione Generazione Libera ha riscosso il successo sperato, prova ne sono stati gli applausi e le risate scroscianti che non hanno lasciato la sala e la galleria del teatro in silenzio per più di cinque minuti.

Chapeau.