Gimmi Cangiano F.I. attacca Geo Nocchetti ( Fare Democratico) “Slogan indecente”

Caserta. Dopo le polemiche che sono scaturite in seguito all suo slogan elettorale ” Me ne Frego” , Gimmi Cangiano candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli D’Italia , attacca il candidato del gruppo politico di centro-sinistra ” Fare Democratico” Geo Nocchetti il quale ,secondo Cangiano,avrebbe usato nel suo slogan elettorale ” con me conteRAI” un gioco di parole per ricordare a tutti ” Sono un giornalista della Rai”.

di seguito il post integrale pubblicato in rete da Gimmi Cangiano.

“C’è una linea sottile che separa la provocazione dall’indecenza. È un concetto che vale nella vita. E, con piena cognizione di causa, posso dire che vale ancor di più in campagna elettorale. È a questo che ho pensato vedendo le gigantografie elettorali di Geo Nocchetti. Giornalista RAI, sicuramente bravo nel suo mestiere. Ma un po’ meno nel confronto con gli elettori che si propone di rappresentare. Perché quando scegli di candidarti a rappresentare la Provincia di Caserta, devi spiegare perché. Devi ricordare agli elettori dove eri negli ultimi anni. Cosa hai fatto per meritare il loro consenso. Devi metterci la faccia. E solo quella. È vergognoso nascondersi dietro un gioco di parole per dire a chi legge “Ehi! Io sono quello della RAI”. Ed un po’ mortificante. Al di là delle riflessioni personali, mi auguro che la stampa nazionale e l’ attuale classe politica dirigente utilizzino la stessa severità di giudizio che li ha portati ad appendere me a testa in giù. Oppure anche in tema di slogan elettorali, quelli di Destra sono semplicemente offensivi e quelli di Sinistra intelligentemente provocatori? Staremo a vedere.”