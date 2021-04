Giornata della Terra al Rodari e al De Nicola. Incontro con PLASTIC FREE

Maddaloni. Domani 22 aprile è l’EARTH DAY, giornata istituita nel 1970 negli USA e che in quasi tutto il mondo si dedica ad iniziative per sensibilizzare alla salvaguardia del nostro pianeta.

Con le attività didattiche ritornate in presenza, le scuole si sono attivate per iniziative di vario genere sulla tematica.

All’I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni”, dove l’ambiente è un pilastro intorno a cui ruotano tante iniziative di tutti i plessi appartenenti a questa scuola, soprattutto grazie alla grande sensibilità sulla tematica della Dirigente Rosa Suppa, questa settimana si è lavorato molto nei vari ordini di scuola sulla giornata della Terra, alcuni dei quali saranno pubblicati domani sulla pagina Facebook dell’istituto al seguente link:

https://www.facebook.com/maddaloni2

Intanto oggi, alla vigilia di questa importante giornata 2 iniziative si sono già svolte.

I piccoli del plesso infanzia “Rodari” , insieme alle loro insegnanti e alla collaboratrice hanno trascorso un pò di tempo all’aria aperta per piantare fiori. Un omaggio alla Terra, alla primavera e un messaggio simbolico di speranza di nuova vita. Hanno ripulito l ‘area all’ingresso del loro plesso per piantare con i bambini tanti fiori colorati che renderanno più allegra e vivace questa coda di difficile anno scolastico.

Intanto nelle classi delle I e II della scuola secondaria di i grado, a Maddaloni e a Valle, coordinati dalla referente d’istituto Lucia Grimaldi, insieme alla preside, gli alunni, dalle loro classi, attraverso le LIM, hanno partecipato ad un incontro in video conferenza con Renato Venezia, referente regionale di PLASTIC FREE, associazione con cui la scuola ha già stipulato una collaborazione. Si è parlato di ambiente, inquinamento, dei danni della plastica , ma soprattutto delle buone pratiche da attivare per ridurre l’uso della stessa. 15 classi hanno partecipato, grazie all’ efficiente organizzazione della scuola e alla collaborazione anche tecnica delle docenti in presenza. I ragazzi hanno affrontato anche questa nuova esperienza dalle classi, con interesse e con innumerevoli domande.

Domani avremo modo di ammirare i loro lavori e ricordarci ancora una volta, che un mondo migliore lo dobbiamo e possiamo realizzare ogni giorno, partendo dalle piccole cose.