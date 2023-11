Grande partecipazione alla camminata del 25 novembre organizzata da “Che idea”

Maddaloni – Successo strepitoso per la Camminata organizzata da Che Idea APS. Si è trattato di un successo senza precedenti quello registrato dalla Camminata organizzata in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne da Che Idea, l’Aps che ha da poco aperto i battenti in Piazza Umberto I a Maddaloni.

“Siamo rimaste colpite – dichiara il Presidente Carla Ferraro – dal numero di amici, associazioni, società sportive che hanno voluto cogliere il nostro invito.

Quando Marianna Ferraro, ultra maratoneta, nostra socia fondatrice, ha avuto l’idea di organizzare questa Camminata non avremmo mai immaginato che più di mille persone avrebbero affrontato una mattinata piuttosto uggiosa per testimoniare il loro no deciso ad ogni forma di violenza. Tra loro tantissimi giovani la cui presenza ci ha ridato speranza”.

Bellissime e suggestive le coreografie, in parte realizzate dalle ragazze del Liceo Artistico Don Gnocchi, tutte sul tema del rosso come il drappo di 100 metri srotolato sul corteo per le riprese aeree.

Tutta la manifestazione è stata ripresa in diretta da New Radio Network.

Importante partecipazione dell’amministrazione comunale con gli assessori Santangelo, De Rosa, Capuozzo, Rivetti, il presidente del Consiglio Campolattano e il consigliere Liccardo.