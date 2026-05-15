Grande partecipazione alla II Edizione del Premio “La Primavera delle Donne”

Si è svolta con grande partecipazione ed emozione, nella suggestiva cornice della Sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni, la II Edizione del Premio “La Primavera delle Donne”, manifestazione dedicata al valore della cura, dell’impegno civile, della solidarietà e della forza trasformativa del femminile nella società contemporanea.

L’evento, promosso da una rete ampia e coesa di associazioni, realtà del volontariato, istituzioni scolastiche e organizzazioni del territorio, ha rappresentato un importante momento di incontro e riconoscimento per donne e uomini che, attraverso il proprio operato quotidiano, contribuiscono alla crescita sociale e culturale della comunità.

Ad aprire la cerimonia sono stati i saluti istituzionali del Sindaco Andrea De Filippo, della Dirigente scolastica Annamaria Lettieri e dei rappresentanti delle associazioni partner, che hanno sottolineato il valore di una comunità capace di fare rete e promuovere inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.

La conduzione della serata, affidata a Lucia Grimaldi, ha accompagnato il pubblico in un intenso percorso di testimonianze, arte e memoria, alternando momenti di riflessione a intermezzi musicali particolarmente apprezzati.

Le esibizioni del cantautore Enzo De Angelis, della pianista e cantante Maddalena Imperato, della musicista Jacqueline Landolt e del gruppo “I tammorr’ ’e Sangiuvann” hanno dato vita a un intreccio di musica, poesia e tradizione popolare che ha emozionato i presenti, culminando nel coinvolgente finale collettivo che ha accompagnato il pubblico verso il momento conviviale conclusivo.

Le sezioni del Premio

Sezione “Vittoria De Lucia”

Premia: Enzo Valentino

Premiate:

* Alla memoria di Antonella Sgambato

(ritirano il premio Tommaso ed Enrico Esposito)

* Maria Giuseppa Sgambato

Presentazione a cura di Tommaso Carfora.

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Sezione “Giornalisti col cuore”

Premia: Maria Bertone

Premiati:

* Giuseppe Tallino

* Giuseppe Miretto

* Lucia Grimaldi

* Emanuela Belcuore

* Nello Renga

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Sezione “Impegno solidale”

Premiati:

* Marialaura Forte

* Djalengo, Presidente Associazione Ponte di Solidarietà Congo

* Giuseppe Romanelli

* Salvatore Croce

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Sezione “Uomini che non hanno paura”

Premia Felice Iovino:

* Mariano Califano

* Ortensio Letizia

Premia Claudia Cavallo:

* Marco Puglia

Premiati:

* Don Antimo Vigliotta

* Don Salvatore Saggiomo

* Don Matteo Coppola

* Don Antonio Traviso

* Raffaele Minieri

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Sezione “Mater”

Premia Antonella Sposito

(Presidente Gli Amici del Borgo ODV)

Premiata:

* Rossana Ferrari

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Sezione “Alla memoria di Mario Luce”

Premiano i genitori di Mario Luce

Premiati:

* I genitori di Sofia Di Vico

Ritira il premio:

* Fabio Di Vico

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Sezione “Fuori dal guscio”

Premia Alessia D’Andrea

(Referente Arcigay Caserta ODV)

Premiata:

* Priscilla Drug

Premia Mariapia Lurini

Premiato:

* Luca Trapanese

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Sezione “Le Curandere”

Premia Tiziana Carnevale

(Spazio Donna ODV)

Premiate:

* Drusilla De Nicola

* Michela Campolattano

* Sara Meraviglia

* Martina Piscitelli

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Sezione “Donne Coraggio”

Premiano le Avvocate Curandere

Premiate:

* Maddalena Imperato

* Jacqueline Landolt

* Maria Olga Giannini

* Carmela Piscitelli

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Sezione “Donne imprenditrici”

Premia Rossana Ferrari

Premiata:

* Teresa Bruno

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Sezione “Donne per la città”

Premiano le Assessore:

* Caterina Ventrone

* Rosa …

* Annarita Santangelo

Premiate:

* Maddalena Varra

* Concetta D’Albenzio

* Mina Fiore

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Sezione “Anime in uniforme”

Premia il delegato dell’Associazione Finanzieri ANFI

Premiato:

* Maresciallo Gaetano Letizia

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Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati gli attestati agli studenti e ai volontari del Servizio Civile Universale, quale segno di riconoscimento per la loro presenza attiva e il contributo offerto alla buona riuscita dell’evento.

«La Primavera delle Donne nasce dal desiderio di creare uno spazio pubblico di riconoscimento e gratitudine verso tutte quelle persone che, spesso lontano dai riflettori, costruiscono ogni giorno relazioni, solidarietà e comunità» dichiarano le organizzatrici. «Questa seconda edizione ha confermato quanto sia forte il bisogno di ritrovarsi intorno a valori autentici come la cura, l’ascolto, la memoria e la partecipazione».

“La Primavera delle Donne” si conferma così non soltanto un premio, ma un autentico gesto culturale e collettivo: uno spazio di riconoscenza e di narrazione condivisa, capace di restituire centralità alle persone, ai legami e ai valori della solidarietà.

La grande partecipazione del pubblico ha confermato ancora una volta quanto la città di Maddaloni sappia riconoscersi in iniziative che promuovono cultura, umanità e inclusione, trasformando la memoria e l’impegno quotidiano in semi di futuro.