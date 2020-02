Grande successo del secondo meeting del progetto “Erasmus+” al Liceo Tecnico “Terra di Lavoro”

CASERTA – Ha riscosso un grande successo il secondo meeting del progetto Erasmus+ KA2 – From Eurodivision to Eurovision, che si è svolto presso il Liceo – Tecnico “Terra di Lavoro” di Caserta. “La nostra scuola” – ha evidenziato la preside Emilia Nocerino – “è stata lieta di aver ospitato docenti ed alunni delle scuole partner: Instituto de Educaciòn Secundaria Benalmàdena (Spagna), English Language Secondary School “Geo Milev” Burgas ( Bulgaria), Lappeenrannan Lyseon Lukio Lappeenranta (Finlandia) e Zespol Szkol Ekonomicczno-Uslugowych Rybnik (Polonia).

Le famiglie degli allievi che hanno ospitato gli studenti provenienti dalle scuole partner hanno allargato gli orizzonti ogni loro aspettativa, partecipando attivamente a molte attività e hanno espresso gratitudine alla fine del progetto. Progetto che ha senz’altro richiesto un notevole impegnoQ – come ha affermato la preside Nocerino – “nel saluto finale e che ha ringraziato tutti coloro che hanno profuso le loro energie per rendere possibile la buona riuscita dell’iniziativa. “Il progetto” – ha infine sottolineato il coordinatore italiano prof. Ugo Savino D’Alterio – “ha avuto come scopo precipuo l’analisi e la valutazione delle politiche sull’immigrazione attuate dai giovani dei vari paesi europei delle cinque scuole coinvolte.