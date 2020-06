GUELFO PISAPIA NUOVO PRESIDENTE LIONS CLUB CASERTA HOST

CASERTA – Guelfo Pisapia – decano degli assicuratori professionisti campani – sarà il 38esimo presidente del Lions Club Caserta Host. Già 31esimo della cronologia nel 2012-2013, avrà il compito particolarmente impegnativo di guidare il Sodalizio nella difficilissima Fase2 del Covid-19 col nuovo anno sociale che inizierà il primo luglio 2020.

E’ stato eletto dall’assemblea riunita in modalità telematica. In maniera virtuale si sono svolte tutte le altre attività programmate ,nel rispetto della regolamentazione dell’emergenza pandemica, condotte con coinvolgente alacrità dal presidente uscente Domenico Petrillo, il quale assumerà il ruolo di Immediato Past President.

Il nuovo direttivo sarà, altresì, composto da Enrico Posillico ed Annamaria Sadutto (primo e secondo vice-presidente), Roberto Santoro (new entry, segretario), Rosa Anna Gentile (new entry, tesoriere), Alberto Zaza d’Aulisio (presidente Comitato Marketing e Comunicazione), Mario Scherillo (presidente Comitato Soci/Responsabile Global Membership Team), Lucia Scarano (new entry,cerimoniere), Marialidia Raffone (coordinatrice LCIF), Maria Quintavalle (responsabile Global Service Team),Luigi Tennerello (consigliere/Advisor Leo Club), Maria Bertha Romano, Carmelina Ianniello, Alberto Martucci, Pasquale Barbato, Antonio Sparano ( consiglieri), Rosa Veccia ( consigliere/officer telematico), Antonio D’Alessio e Margherita Ricciardi (comitato soci),Giuseppe Palmesano (presidente revisori conti), Francesco Perrotta e Maria Luigia Ferrante (revisori conti), Giuseppe Ruccia e Domenico Marotta (comitato marketing e comunicazione).

Il Lions Club Caserta Host – omologato il 5 ottobre 1959 – è tra i più datati d’Italia ed il primo sorto in Terra di Lavoro. Nell’Albo d’Onore il socio fondatore Camillo Giorgi, premiato dalla Presidenza Internazionale di Oak Brook lo scorso anno per i suoi 60 anni di esemplare lionismo che gli hanno dato titolo all’ambita qualifica di socio vitalizio.