Guidi:” Contento per come abbiamo giocato la gara”

La Casertana batte Virtus Francavilla 4-0, al termine della gara si è presentato mister Federico Guidi. Queste le parole del tecnico della Casertana:” Sono contento della prestazione dei ragazzi, sono stati molto bravi a capire gli errori che abbiamo fatto nell’ultima gara.

Purtroppo Castaldo non è ancora pronto per poter tornare in campo, Gigi vorrebbe rientrare subito ma bisogna andare molto cauti per non rischiare di peggiorare le cose. Con la società stiamo programmando per il futuro ma adesso devo pensare solo al campo”.