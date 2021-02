Sono 22 i convocati per la gara di domani della Casertana contro la Turris, si rivede tra i convocati Castaldo, assente da un po’ di gare.

Rientra anche Ciriello, assente anche lui da tempo. Non ci sarà ovviamente Konate infortunatosi nel derby, per lui la stagione è finita, medesima vicenda per Izzillo