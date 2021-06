I-Factor. L’idea imprenditoriale vincente è del Don Gnocchi di Maddaloni.

Maddaloni. Grande soddisfazione per il liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni, che con la preside Anna Maria Lettieri continua, anno dopo anno, a riscuotere successi in gli ambiti in cui opera con i suoi corsi di studio. Oggi è certamente una tra l realtà scolaticeh più affermate in provincia di Caserta per i suoi corsi di studi, per l’offerta didattica al passo coi tempi nelle modlaità e nell’approccio con i suoi studenti oltre che un punto di riferimento culturale per le innumerevoli attività che promuove o di cui si fa partner.

Questa volta parliamo degli studenti dell’indirizzo economico sociale che, coordinati dalla professoressa Zambella Maria Antonietta, hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Unifortunato.

I – Factor è un progetto che non interessa solo gli studenti universitari, ma per il secondo anno, ha coinvolto anche alunni di 30 istituti superiori che hanno inserito questa iniziativa nell’ambito delle attività di PCTO ex alternanza scuola lavoro.

L’idea imprenditoriale dei ragazzi dell’istituto di Maddaloni, risultata vincente, è Fitfoodconunclick: come appagare il gusto tenendo cura della della salute. Un’idea semplice, che utilizza le nuove tecnologie, con i quali i giovani sono parte integrante, per educarli a corretti stili di vita alimentare.

Complimenti ai ragazzi a e ai docenti che con immensa passione e dedizione, nono stante le note difficoltà di questo periodo, sono riusciti non solo a portare avanti la didattica, ma a realizzare tanti progetti accattivanti che, come in questo caso, hanno avuto anche un prestigioso riconoscimento.