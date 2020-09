IL BENEVENTO ACQUISTA LAPADULA

Il Benevento, la squadra neo promossa in serie A ha ufficializzato l’ingaggio di Gianluca Lapadula. L’attaccante di origini peruviane è stato acquistato a titolo definitivo dal Genoa (accordo intorno ai 4 milioni) e ha firmato con il club del presidente Oreste Vigorito un contratto triennale.

Gianluca Lapadula dunque è ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento. L’attaccante classe 1990, che quest’anno ha militato nel Lecce, ha firmato un contratto con il club sannita fino al 2023 e arriva ,a titolo definitivo, dalla Liguria (il suo cartellino era di proprietà della squadra rosso blù). Si tratta di un rinforzo certamente importante per l’attacco di Filiippo Inzaghi, dato che Lapadula nella scorsa stagione in rete 13 volte tra campionato e Coppa Italia con la maglia dei salentini.

Ecco uno stralcio del comunicato apparso sul sito del Benevento Calcio FC “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. L’attaccante ha sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2023″. Il bomber, reduce dall’esperienza con il Lecce (25 presenze 11 gol), vanta nella sua carriera 248 presenze e 100 goal. Il classe ’90, dopo aver indossato le casacche di Ravenna, Frosinone e Teramo (38/21), nella stagione 2015/16 in Serie B conquista con il Pescara la promozione nella massima serie mettendo a segno 30 marcature (capocannoniere del campionato) in 44 presenze. Attirate le attenzioni del Milan di Montella, l’anno successivo all’ombra della Madonnina, vince la Supercoppa Italiana totalizzando 27 presenze e 8 segnature. Nel ricco palmares del centravanti figura anche una Coppa Slovena vinta con il Gorica“.