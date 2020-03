Il comune di Acerra crea l’USEC19 – Unità di Supporto Emergenza Covid-19

ACERRA – Attivato presso il Comune di Acerra l’USEC19 – Unità di Supporto Emergenza Covid-19, un nucleo di supporto psicologico per l’emergenza coronavirus composto da psicologi e altri professionisti interni ai Servizi sociali del Comune che operano già da giorni, in stretta collaborazione con la Caritas Diocesana impegnata sul territorio ad aiutare già persone in difficoltà e disabili.

L’Unità rimane in contatto con la Caritas per coordinare gli interventi sul territorio e con il distretto sanitario, per supportare ed effettuare controlli a chi si trova in isolamento fiduciario perché proveniente da altre regioni e a chi si è autodenunciato.

Il Sindaco Raffaele Lettieri questa mattina ha tenuto una riunione via Skype con tutti i componenti dell’Unità e ha ribadito: “Con questo ulteriore servizio le persone assistite restano a casa e vengono aiutati direttamente nelle loro abitazioni. I nostri professionisti, in contatto costante con la Caritas, contattano queste persone in continuazione, con regolarità, anche per aiutarli nella gestione del carico emotivo”.