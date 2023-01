IL LEO CLUB CASERTA HOST ED IL TEMPO LIBERO DEI GIOVANI

“Il tempo libero di noi giovani è un extraprofitto non più impiegato in attività sane , bensì sprecato per dare profitto extra a metarealtà talvolta devianti della moralità e del buon costume sociale. Prendiamo ad esempio la Scuola di Barbiana di Lorenzo Milani e contrastiamo la povertà culturale, il rattrappimento delle idee, la stereotipia, l’atrofia dell’immaginazione e della spontaneità”. Parola di Alessandro Fedele ( casertano, 20 anni, secondo anno di Giurisprudenza a La Sapienza), nuovo presidente del Leo Club Caserta Host, insediato dal Governatore del Distretto Lions 108ya Franco Scarpino in occasione della visita ufficiale e della celebrazione della 64esima Charter del Caserta Host, Club padrino. Priorità del nostro programma di servizio – ha detto tra l’altro Alessandro Fedele – è la cultura in un’ottica di ampio respiro che consenta di divulgare lavorando attraverso laboratori di lingua, di scienze naturali, fisiche e matematiche, di cultura umanistica, specialmente di storia locale, di educazione civica educando alla salute. Il nuovo Direttivo è, altresì, composto da Caterina Villano (vice presidente),Carlotta Arciprete (segretario), Amedeo Romano (tesoriere), Giulia Boccagna (cerimoniere).Il corpo sociale – assemblato con tanta passione e presentato dal Leo Advisor Luigi Tennerello, officer distrettuale – è composto anche da Stefania, Giuseppe ed Alfonso Martucci, Emilio Di Benedetto , Valeria e Miriana Nauleo, Adele Chierchia, Ciro Farinaro, Marco Feola , Rosalia Petteruti. I certificati di appartenenza sono stati consegnati dal presidente del Caserta Host Annamaria Sadutto, che ha felicemente raggiunto un altro importante obiettivo programmatico della sua gestione. I Leo, infatti, costituiscono l’associazione giovanile dei Lions (12-30 anni), sorta nel 1957 in Pennsylvania ( in Italia dal 1969, a Caserta dal 1978), con lo scopo di offrire ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di crescere e di mettere a disposizione il proprio tempo libero per attività di servizio a sostegno delle realtà sociali più fragili condividendo ideali di amicizia, generosità e solidarietà. Il Governatore Scarpino ( legato affettivamente a Caserta dai tempi del servizio da Ufficiale alla Scuola Truppe Corazzate), tra l’altro, ha ribadito l’impegno del Distretto Lions, il più grande d’Europa, a svolgere services operativi di grande utilità per i nostri territori perseguendo anche la divulgazione di specifiche informazioni culturali “perché il sapere non si arresta”. Hanno presenziato il past governor Francesco Accarino ( che ha evidenziato l’attività particolarmente meritoria svolta dall’immediato past president del Caserta Host Guelfo Pisapia durante l’emergenza pandemica),il secondo vice governatore Tommaso Di Napoli, i presidenti di circoscrizione Giuseppe Casapulla e di zona Michele Piombino.