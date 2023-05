IL MAGGIO DEI LIBRI DEL LICEO DON GNOCCHI SI CONCLUDE CON LA PRESENTAZIONE DI UNA AFFASCINANTE STORIA D’AMORE GIAPPONESE “HANAMI”

Il liceo don Gnocchi di Maddaloni prosegue anche quest’anno nella sua tradizionale rassegna del “Maggio dei Libri” e se nel 2023 la primavera meteorologica ha avuto qualche difficoltà ad arrivare, la primavera del pensiero attraverso l’approfondimento di autori ed idee è sempre viva.

Il 25 maggio nella Biblioteca Comunale di Maddaloni e con il patrocinio dell’ente comune è stato presentato il libro di Maria Valentino “Hanami La rinascita di una vita”. Alla presenza della dirigente scolastica del don Gnocchi Annamaria Lettieri ha coordinato l’evento la professoressa Angela de Lucia.

L’autrice Maria Valentino è un architetto con una grande passione per la letteratura. Questo è il suo primo libro, ma già è in stampa il secondo. La scrittrice si fa portavoce di valori positivi per la società indirizzati soprattutto ai giovani come protagonisti di una azione costruttiva proiettata nel futuro.

Al centro della sua prosa le tematiche della vita e di Dio, dell’onestà, dell’amore vero che sconfina nella dedizione, dell’inclusione. Tutti questi valori confluiscono in messaggio che è quello della possibilità di una rinascita oltre ogni ostacolo e sconfitta, prendendo ispirazione dal ciclo della vita, con la primavera che riporta i frutti sugli alberi, i ciliegi a cui fa riferimento il titolo del libro.

Queste tematiche si rispecchiano nel libro rappresentate dai personaggi principali che le incarnano:

Lo scrittore e giornalista giapponese che rappresenta l’onestà, la dedizione al proprio lavoro, la voglia di distruggere i disonesti ma anche l’accettazione della diversità, un’inclusione che nasce dal cuore, dall’amore per una donna che è un amore sconfinato, una dedizione unica che però non gli vieta di realizzare il sogno della sua vita: lottare per sconfiggere i regimi dittatoriali con problemi di riconoscimento dei valori della vita. Il suo comportamento è estremamente coerente con i suoi valori, i valori per cui lotta tanto.

Una donna disabile ma molto forte, disabile nel fisico ma non nell’animo non nella mente. Una donna capace di amare ma anche di sopportare, di soffrire in silenzio, il silenzio che la contraddistingue, il silenzio di coloro che non possono parlare perché sono muti. Una donna che nasce sfortunata, da madre sfortunata, in una condizione di estrema povertà ma che riesce a trovare la strada per il riscatto umano, che riesce a capire chi la può aiutare, che riesce ad amare chi l’ama.

Una storia d’amore giapponese di estremo valore il valore della vita il valore che nessuno di noi scompare.

Una storia che ci ricorda che nel cammino della vita si trovano gioie e dolori, che paradossalmente in questo cammino si può divenire una persona migliore. Quando il nostro animo è buono si tempra con le vicissitudini della vita. Non bisogna temere di essere soli perché c’è sempre una forza incondizionata che ci spinge a trovare altre anime, a ritrovarle, a non lasciarsi mai.

Gli alunni del don Gnocchi hanno parte hanno partecipato attentamente ed attivamente all’evento.