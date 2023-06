IL MEMORIAL LUGNI ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

Il memorial “Atos Giorgio Lugni”, dedicato al ricordo di un indimenticabile dirigente

sportivo, di recente scomparso, sarà l’evento clou nel capoluogo in occasione

dell’odierna Giornata Nazionale dello Sport, da sempre celebrata nella prima domenica di

giugno ad iniziativa del Coni in sinergia con le Federazioni, gli Enti di Promozione, le

Associazioni, gli Organismi Sportivi e gli Enti Locali operanti sul territorio.

Scenario della Giornata dello Sport a Caserta sarà l’area che circonda l’Istituto Geometri

tra le vie Gallicola, Leonardo e Buonarroti, dove si trova il pistino per atletica leggera,

punto di riferimento quotidiano per attività fisica e ricreativa e dove per una volta,

appunto stamattina dalle 10 alle 13, è prevista l’effettuazione di una originale e inedita

iniziativa: una gara di staffette 4×800, dedicata alla memoria dell'indimenticabile

animatore e dirigente sportivo. La competizione, distinta in tre diverse serie riservate,

rispettivamente, alle formazioni presentate dalle Scuole Superiori del capoluogo, dalle

Società Sportive e dagli Istituti Militari, è promossa dal Comitato Provinciale Coni, di cui

Lugni è stato per lunghi anni dirigente, e dalla Scuola di Commissariato dell'Esercito di

Maddaloni, dove ha prestato servizio come Sottufficiale. Un felice abbinamento nel

ricordo di un comune ed apprezzato collaboratore concordato tra il Delegato Provinciale

Coni Michele De Simone e il Brigadiere Generale Leonardo Colavero, Comandante della

Scuola di Commissariato dell'Esercito con sede a Maddaloni.

Significativo l’apporto del Comune e del Sindaco Carlo Marino che, con apposita

delibera, ha destinato all’evento l’uso esclusivo del pistino dalle 9 alle 13, della Scuola di

Commissariato Militare di Maddaloni che ha fornito i supporti logistici e dello stesso

Istituto Geometri, guidato dalla Dirigente Vittoria De Lucia che ha messo disposizione la

palestra per le esigenze logistiche della manifestazione.

Ad organizzare la kermesse, coordinata dal responsabile tecnico del Coni Giuseppe

Bonacci, è stato dal punto di vista tecnico il Comitato Provinciale dell'Asi (Associazioni

Sportive e Sociali Italiane) presieduto da Nicola Scaringi, in collaborazione con l’Asd

Grant Felix guidata da Antimo Nero, e con il patrocinio dell'Anacomi (Associazione

Nazionale Commissariato Militare) di cui è delegato il Generale Giuseppe Ianniello,

subentrato nell'incarico allo stesso Lugni, e degli organismi sportivi vicini allo scomparso

e cioè il Panathlon Club Caserta-Terra di Lavoro, presieduto dal Colonnello Giuliano

Petrungaro, e la delegazione provinciale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport,

guidata da Michele Centore. I promotori istituzionali dell'evento sono affiancati anche dai

familiari, il fratello Marco, anch'egli noto dirigente sportivo e animatore sociale, la

moglie Emilia Anniballo, ed i figli Nadia e Mirko, quest’ultimo imprenditore nel

comparto assicurativo.