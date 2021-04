Il Milan cerca punti champions contro il Sassuolo

Questa sera con la sfida tra Verona e Fiorentina si apre il turno infrasettimanale in serie a, turno che verrà giocato in tre giorni. Tra le gare più interessanti c’è di sicuro Milan-Sassuolo, sfida molto importante per i rossoneri nella corsa alla prossima champions ( SuperLega permettendo) pochi dubbi di formazioni per i rossoneri, con l’unico dubbio cje potrebbe esserci in difesa con il ballottaggio tra Romagnoli e Kjaer. Rossoneri che dovranno cercare a tutti i costi di vincere per non rischiare di trovarsi dopo a pochi punti dal 4 posto.