Il mistero del Parcheggio di Piazza Carlo III a Caserta

CASERTA – Ancora tanti gli arcani che ruotano attorno al parcheggio sotterraneo di piazza Carlo III situato a Caserta. Una storia con molte ombre che va avanti dagli anni ‘90 e sulla quale neppure il Sindaco Marino ne tantomeno il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sono riusciti a far chiarezza sulla questione.

“La vicenda relativa al parcheggio di piazza Carlo III ci è stata sollecitata sia dai visitatori della città di Caserta che dagli stessi casertani. Infatti tale parcheggio si trova a pochi metri dalla stazione centrale, dalla Reggia di Caserta e dal centro della città capoluogo. Tutte le diatribe che nel corso degli ultimi anni lo stanno riguardando finiscono per causare disagi e disservizi a 360 gradi. E’ impensabile tenere abbandonata a se stessa una situazione del genere e ci stupisce non poco il silenzio assordante da parte di tutti coloro i quali, amministrazione pubbliche e privato, dovrebbero adoperarsi per porre in essere servizi utili all’interno della comunità casertana. Questa è la sinistra, questo è il PD e questo è il risultato di Marino a Caserta e del relativo partito in Campania” . All’ombra della Reggia è intervenuta così Antonella Piccerillo, consigliere provinciale e ora candidato della Lega al Consiglio Regionale.