Il monumento ai caduti si illumina di viola per un’ importante giornata

Maddaloni -Quest’anno la Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tumore al pancreas è stata celebrata in data odierna il 17 novembre 2022. Per l’occasione l’amministrazione comunale di Maddaloni ha illuminato il Monumento ai caduti in piazza della Vittoria di viola, il colore simbolo della ricerca per combattere questa terribile malattia e sensibilizzare sulla prevenzione, l’arma più potente per sconfiggere i tumori. Una luce, un simbolo per fare luce su questo tumore. Ma anche una luce di speranza per chi sta combattendo la sua battaglia contro di esso. Insidioso, spesso silenzioso e con un trend di casi in aumento che lo classifica tra le patologie emergenti, il tumore al pancreas è oggi una delle malattie oncologiche più temute. Fumo, alcool, obesità, diabete e familiarità i 5 principali fattori che possono contribuire all’insorgenza del cancro al pancreas: a causare il 25-30% dei casi è il tabacco, mentre il consumo di bevande alcoliche può far aumentare la probabilità di sviluppare una pancreatite cronica (in 7 casi su 10) che predispone all’adenocarcinoma pancreatico. A essere nel mirino anche una dieta ricca di grassi animali e zuccheri raffinati (il 12% dei tumori è correlato all’obesità) e la presenza di diabete. Una volta diagnosticato, il tumore al pancreas può essere sconfitto solo se preso in tempo. Spesso la diagnosi tempestiva lo rende operabile.Solo in Italia fa registrare oltre 14.000 nuovi pazienti ogni anno.