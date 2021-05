Serviva una vittoria per il Napoli femminile per fare un grande balzo in chiave salvezza, la sfida contro San Marino era una sorta di pareggio salvezza. Alla fine alle azzurrine è riuscita la vittoria un secco 5-0 che avvicina e non poco le azzurre alla salvezza. Decidono la gara la doppietta di Sarà Nocchi e di Huchet per finire si e aggiunta alla festa del gol anche Popadinova