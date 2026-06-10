Il premio letterario “IL RACCONTO NEL CASSETTO” torna con la XXIII EDIZIONE

Iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2026 per il concorso che quest’anno vanta un montepremi del totale di 10.000 euro

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla XXIII edizione del Premio letterario “Il Racconto nel Cassetto”, tra i concorsi italiani più seguiti e apprezzati dedicati alla narrativa breve. Promosso dall’Associazione ALI per la Cultura, il Premio, aperto a tutti dai 13 anni in su, continua a rappresentare un importante punto di riferimento per autori emergenti, autori già pubblicati, appassionati di scrittura, studenti e nuovi talenti provenienti da tutta Italia. Lo scrittore Pino Imperatore, autore di grande successo editoriale e figura di primo piano nel panorama culturale nazionale sarà, anche per quest’edizione, presidente di giuria.

Le opere, a tema libero, dovranno avere una lunghezza compresa tra 4.800 e 40.000 caratteri spazi inclusi per gareggiare in una delle due sezioni previste: Racconti e Fiabe e racconti per ragazzi.

Grande rilievo merita anche il montepremi: l’edizione 2026 mette infatti in palio premi per un totale di 10.000 euro. Un risultato che conferma la crescita costante della manifestazione che, nelle precedenti edizioni, ha già distribuito oltre 200.000 euro complessivi in premi, premiando centinaia di autori e contribuendo alla diffusione della cultura della scrittura e della lettura. La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 30 giugno 2026.

Regolamento completo e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale:

Nel corso degli anni “Il Racconto nel Cassetto” si è distinto per qualità organizzativa, attenzione verso i nuovi autori e capacità di coinvolgere migliaia di partecipanti, diventando uno degli appuntamenti culturali più attesi nel panorama dei concorsi letterari italiani.

Per informazioni:

Associazione ALI per la Cultura

info@assoali.it