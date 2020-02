IL PRIMO CITTADINO DOMENICO D’ANGELO PREPARA IL BILANCIO E CHIEDE UNA VERIFICA DI MAGGIORANZA CON” NOI VALORI” E “GENERAZIONE FUTURA”.

A cura di Tacco De Ghino

San Prisco- Il primo cittadino, Domenico D’Angelo, in vista dell’ approvazione del bilancio, convoca i gruppi che fanno parte della coalizione di maggioranza. In città negli ultimi giorni circolano voci su una presunta petizione che servirebbe per far chiudere anzitempo il mandato elettorale dell’ amministrazione in carica.

Le continue assenze del consigliere di Generazione Futura, Francesco Cinotti, e le divisioni in Noi Valori, con Francesco Paolino che continua ad appoggiare Le Ali, mentre Domenico Carrillo, continua ad astenersi in consiglio comunale, iniziano a far riflettere il sindaco che non vorrebbe ritrovarsi dalla sera alla mattina senza la fascia tricolore.

Un silenzio assordante e le prossime elezioni regionali potrebbero mettere a rischio la poltrona del neonatologo dell’ospedale civile di Caserta, il quale sta prendendo le contromisure.

Ultimamente ha confidato ad un suo elettore:” Sono stato eletto dal popolo nelle Ali per il Bene Comune e dopo il ribaltone ho garantito sempre e comunque la continuità dell’amministrazione comunale, per evitare il commissariamento”. Intanto i movimenti civici aumentano.Dopo l’ inaugurazione del Gruppo Tifata dell’avvocato Pasquale Monaco, e quella di “San Prisco città” di Raffaele Visconte, ci sono altri quattro possibili candidati alla carica di Sindaco. due di questi potrebbero essere due ex Sindaci che starebbero pensando fortemente di ritentare a proporsi ai San Prischesi.

Intanto il primo cittadino, Domenico D’ Angelo inizia ad essere stanco inizia a sentire il peso per le tante difficoltà che incontra ogni giorno ,soprattutto all’interno della sua maggioranza. Non ci scandalizzeremmo certamente se il primo Cittadino si dimettesse ,spiazzando cosi’ facendo maggioranza e opposizione.