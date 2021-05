Un altra gara per sognare la finale di champions League per Chelsea e Real Madrid. I londinesi hanno il piccolo vantaggio del pari della gara dj andata a Madrid, vantaggio però non troppo importante è quindi servirà comunque una grande impresa.

Dovrebbe essere quasi confermata la formazione del Chelsea mentre il real potrebbe ritrovare dal primo minuto il difensore goleador Sergio Ramos.