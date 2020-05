Il “Reggimento immortale” ha sfilato virtualmente

NAPOLI – Per la prima volta, a causa delle limitazioni per il Coronavirus, il “Reggimento immortale” non ha sfilato per le strade delle città italiane, ma online.

La coordinatrice del Reggimento immortale mondiale” in Italia, la dottoressa Svetlana Nesterenko (nella foto con Rosa Praticò), in collegamento da Napoli, ha fatto viaggiare sulla Rete un nuovo volto del “Reggimento immortale”, un’iniziativa che come sempre vede le tante adesioni delle città come Roma, Milano, Napoli, Catania, Bari, Genova, Verona, Bologna, Udine, Torino, Trieste, Venezia, Ravenna, Pordenone e Mantova, tutte in marcia online e in diretta.

La “sfilata” del “Reggimento immortale” ha avuto luogo il 9 Maggio scorso. Durante la diretta si sono collegati tutti i “Reggimenti immortali” delle nostre città.

Sono intervenuti ospiti sia dalla Russia che dall’Italia, importanti rappresentanti di associazioni sociali, del mondo della cultura e dell’arte e tutti coloro che, sensibili a questo avvenimento, hanno ricordato i caduti, festeggiato i veterani e celebrato il giorno della Grande Vittoria!

Da Napoli insieme alla dottoressa Svetlana Nesterenko sono intervenuti il dott. Vincenzo Schiavo console onorario della federazione Russa in Napoli da sempre nell’organizzazione nonché presidente di CONFESERCENTI per le province di Napoli, Avellino e Benevento.

“Sono lieto di aderire alla marcia virtuale – dichiarato Arturo De Vivo Rettore della Federico II – che intende commemorare tutte le vittime italiane e straniere del nazifascismo e gli eroi della Resistenza”.

“Onorata di porgere il saluto dalla città di Napoli – ha replicato Eleonora de Majo Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli – che con orgoglio ricorda la liberazione dall’occupazione nazista a seguito della lotta di popolo delle Quattro Giornate”.

“Da sempre i sovietici hanno dimostrato vicinanza – ha concluso Luca Branco Sindaco di Capua – 75 anni fa, come oggi al tempo del Covid19 con aiuti concreti inviando medici e presidi sanitari”.

Importante il contributo di Anna CAPASSO cantante attrice con anni di grandi successi alle spalle che ha emozionato tutti, in rete, con un canto che unisce tutto il mondo “Bella ciao” e di Antonio GRILLETTO che ha curato la comunicazione. La diffusione contribuisce alla memoria di un tempo che mai dovrà essere dimenticato.

Particolarmente apprezzata l’opera di Rosa Praticò Presidente di Officina delle Idee e Vice Presidente Nazionale dell’Associazione maipiuviolenzainfinita e responsabile delle donne che fanno impresa di CONFESERCENTI per le province Napoli, Avellino e Benevento.

“Commossa di aver partecipato da sempre all’iniziativa” – ha asserito Rosa Praticò – “ringrazio in modo particolare la coordinatrice Svetlana Nesterenko che ricorda il dolore che ci accomuna, nella perdita di tanti uomini e donne, caduti in nome della libertà”.