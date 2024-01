Il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli e la CRI- Comitato di Caserta in campo per i bambini

Si chiama “Children’s Day. Il sabato dei colori”, è il nome del lodevole service di solidarietà e prevenzione promosso dal Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, di cui è presidente Gianluca Parente, in collaborazione con il Comitato di Caserta della Croce Rossa Italiana, di cui è responsabile Teresa Natale, che avrà luogo il prossimo 3 febbraio 2024, nella centralissima Piazza Vanvitelli a Caserta.

Come viene evidenziato dai promotori, l’evento è interamente dedicato ai bambini e si propone di sensibilizzare la comunità casertana sull’importanza della salute infantile. La mattinata sarà caratterizzata da iniziative finalizzate alla prevenzione e alla promozione del benessere dei più giovani.

Saranno presenti numerosi medici per fornire consulenze e informazioni sulla salute dei piccoli, rispondendo a domande e offrendo suggerimenti utili alle famiglie per intercettare e prevenire problematiche che potrebbero compromettere salute e qualità della vita futura.

Dalle 9:00 alle 13:00 in piazza Vanvitelli saranno montate tende dalla CRI che diventeranno ambulatori presso i quali diversi medici volontari visiteranno gratuitamente i piccoli pazienti. Tra i dottori che hanno dato la loro disponibilità all’iniziativa, in primis le socie del Rotary Club Luigi Vanvitelli Monica Volpicelli e Irene Celiento, entrambe ottime pediatre dell’A.S.L. di Caserta. Effettueranno visite gratuite numerosi specialisti: Veronica Sgueglia, specialista in Allergologia ASL Caserta, Giovanni Lombardi, specialista in Anestesia e Rianimazione presso U.O.C Cardiochirurgia pediatrica A.O. Monaldi; Francesco Turrà, specialista in Chirurgia pediatrica, U.O.C Urologia A.O.R.N. Santobono-Pausilipon; Anna Baiato, specialista in Dermatologia presso U.O.C Dermatologia A.O.U. Luigi Vanvitelli; Carmine Fiorentino specialista in Dermatologia presso U.O.C Dermatologia A.O.U. Luigi Vanvitelli; Maddalena Casale, specialista in Pediatria presso U.O.C Ematologia pediatrica A.O.U. Luigi Vanvitelli; Francesco Giordano, specialista in Oftalmologia; Paolo Monorchio, specialista in Ortopedia, presso U.O.C Ortopedia A.O.R.N. Santobono-Pausilipon; Michele Maio, specialista in Otorinolaringoiatria ASL Caserta.

Durante la mattinata sarà effettuato uno screening per l’anemia falciforme con test offerti dall’Università Luigi Vanvitelli di Napoli in collaborazione con il Distretto 2101 del Rotary International.

Nel corso della mattinata saranno realizzate anche dimostrazioni delle manovre salvavita pediatriche a cura degli istruttori della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta.

Il Rotary Club Luigi Vanvitelli, impegnato nel promuovere validi service di solidarietà per la comunità è grato alla CRI Comitato di Caserta e ai medici partecipanti per il loro contributo a questa iniziativa. L’obiettivo è creare una giornata di condivisione e supporto, fornendo alle famiglie risorse e informazioni utili per il benessere dei loro piccoli. Dal presidente Parente, dal Direttivo e dai soci promotori, dalla Croce Rossa Italiana nella persona della presidente Natale, un invito a partecipare numerosi e a contribuire alla diffusione di questo importante messaggio di solidarietà e prevenzione.