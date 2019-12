Il sindaco De Filippo inaugura la nuova sede della Protezione Civile di Maddaloni in Piazza Matteotti

MADDALONI – Con una sobria cerimonia domenica, 22 dicembre 2019, nei locali comunali siti in Piazza Matteotti, è stata inaugurata dal Sindaco Andrea De Filippo la nuova sede della Protezione Civile del Comune di Maddaloni che, per inciso, non è stata a costo zero per il Comune, in quanto si tratta di locali di proprietà dell’Ente ed è stata rimessa a nuovo dagli stessi volontari.



Anche la targa esterna è a costo zero perché è stata donata al comune da Albaservice di Michela Santonastaso. È stato il Sindaco Andrea DE FILIPPO a tagliare il nastro della nuova sede che da lustro all’operato dei Volontari maddalonesi.



Insieme al primo cittadino erano ovviamente presenti tutti i Volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile di Maddaloni, il vice sindaco nonché Assessore alla Protezione Civile Luigi BOVE, gli assessori VENTRONE e LICCARDO assieme ai consiglieri Russo DOMENICO e Claudio MARONE,



il coordinatore provinciale dei volontari Pasquale PACIOLLA e una delegazione dei Volontari della Croce Rossa di Maddaloni con i quali molto spesso si trovano a lavorare a stretto gomito.



Per l’occasione il parroco don Eduardo SANTO ha benedetto i nuovi locali ed ha donato al gruppo due crocifissi e l’immagine di San Pio da Pietrelcina, Protettore della Protezione Civile.



Al termine della cerimonia i presenti hanno brindato ai nuovi locali che l’Amministrazione ha concesso loro.