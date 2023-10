Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Matteo PEREGO DI GREMNAGO in visita all’Eremo di San Vitaliano

Nella mattinata odierna, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo PEREGO DI GREMNAGO, ha partecipato alla cerimonia commemorativa presso l’Eremo di San Vitaliano, a Casola di Caserta, in occasione del VII anniversario dell’Istituzione del 1° “Luogo della Memoria” di tutti i militari e civili deceduti in missioni internazionali di pace.

Alla Cerimonia, oltre ai familiari delle vittime, hanno partecipato il Prefetto, il Questore e le alte cariche Militari, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza