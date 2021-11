Il teatro a Caserta riparte, ecco alcuni appuntamenti con la ripresa degli spettacoli al Parravano

Caserta – Al teatro Parravano di via Mazzini n. 71, si è ufficialmente riaperta la stagione teatrale 2021/2022, ci sono alcuni spettacoli con nomi altisonanti del settore ecco alcuni esempi e alcuni appuntamenti per tutto il mese di novembre:

Matilda parole ribelli, con Rino della Corte spettacolo degli Olà la fabbrica creativa in programma oggi 4 novembre.

Il 9/11 il teatro musicale a Napoli nel ‘770 “Concerti, arie ed altre bizzarrie alla napolitana” dell’associazione Musike.

11/11 p.v., Reborn dei CJC

12 novembre ci sarà Prova d’attore con la Compagnia della città

13/11 BURNOUT, degli Omniarte Caserta

14 novembre inizio spettacolo di mattina ore 11.00 Ivo e Otto alla scoperta della piramide alimentare della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco

14 novembre Massimo d’Avanzo e Carmen Famiglietti “Ascimme live”, Compagnia WUM

16/11 Inferno ritorno, del Teatro delle Restituzioni

17/11 “La serva padrona” dell’Officina Teatro

18/11 “Sogni di ragazza”, dello studio immagine BBS

19/11 Camille, dell’associazione Arabesque

20/11 Il Baciamano di Manlio Santanelli del teatro segreto

21/11 Canzoni in jazz, della piccola orchestra Felix

Al Duomo di Casertavecchia, invece in data 27 novembre ci sarà, Canto per un fiore, di Michele Casella ed il 28/11 Giuseppina donna del sud di PierLuigi Tortora.

Ultimi due appuntamenti di novembre, il 29 con Ensemble dell’orchestra della Camera di Caserta ed infine il 30 con, O marito e Nannina di Eduardo Scarpetta di quelli di Castropignano.

La maggior parte di questi eventi sono aperti a tutti e gratuiti.

Per quanto concerne invece la rassegna il grande teatro, ecco altri appuntamenti imperdibili per gli appassionati del genere, con attori di un certo calibro.

da Venerdì 5 a domenica 7 novembre, M. Amelia Monti e Marina Massironi con Il Marito Invisibile, spettacolo scritto e diretto da Edo Erba

da venerdì 21 a a domenica 23 gennaio, ci saranno Giovanni Esposito e Valerio Santoro con “A che servono questi quattrini” di Armando Curcio, con la regia di Andrea Renzi.

Da venerdì 28 a domenica 30 gennaio, Carlo Cecchi ed Angelica Ippolito ne “Il dolore sotto chiave – sik sik L’artefice magico”, commedia di Edoardo de Filippo regia Carlo Cecchi.

Da venerdì 11 a domenica 13 febbraio Nancy Brilli e Chiara Noschese in “Manola” di Margaret Mazzantini, regia Leo Muscato.

Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio Sergio Rubini, ovvero le disavventure casalinghe dello stesso Sergio Rubini, scritto da S. Rubini e Carla Cavalluzzi, con la regia sempre dello stesso Rubini

Da venerdì 4 a domenica 6 marzo, ci sarà Vanessa Incontrada con Gabriele Pagnotta, “Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?” scritto e diretto da Gabriele Pagnotta.

Da Venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022, ci sarà Silvio Orlando con La vita davanti a sè, di Romain Gary sotto la direzione e la regia di S. Orlando.

Venerdì 10 dicembre di sarà Michel Serra, con L’amaca di domani, considerazioni in pubblico, alla presenza di una mucca di Michele Serra con la regia di Andrea Renzi.

Merocledì 16/3/2022, Moni Ovadia e Dario Vergassola con Un Ebreo, un ligure e l’ebraismo con Moni Ovadia e Dario Vergassola che prova a convertire lo stesso Vergassola scritto e diretto dalla stessa Ovadia.

Martedi 22 marzo Drusilla Foer Eleganizissima il recital, di Drusilla Foer, con Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e al sax.

Appuntamenti con la comicità per chi piace il genere e vuole farsi due risate in allegria.

Da venerdì 26 novembre a domenica 28 novembre, Napoletano ? E famme’ na pizza scritto e diretto dallo stesso Vincenzo Salemme.

Da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, ci sarà Biagio Izzo con Tartassati dalle tasse scritto da Eduardo Tartaglia.

Infine da venerdì, 7/11 a domenica 9/1, Cuccciari con Geppy GleiJeses conMarisa Laurito, Benedetto Casillo con “Così parlò Bellavista Gold Edition” dal film e dal romanzo di Luciano de Crescenzo adattato e diretto da Geppy Cucciari

Gli orari del botteghino sono i seguenti, da lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13.00 e 17.00- 20.00

Orari botteghino da inizio stagione teatrale, da martedì a domenica ore 10.00 – 13.00 e 17:00 20.00. Per tutte le info è possibile recarsi in sede al Teatro Costantino Parravano, via Mazzini n. 71, Caserta, info telefoniche è possibile richiederle al n. 0823/444051.

Ecco alcuni attori e volti molto noti al pubblico che si esibiranno a Caserta